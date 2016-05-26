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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:35

  greenozon написав:klug
ато :)

https://www.universalbank.com.ua/manager/zvizlo

АТО уже немає, а з посилання відповідь на поставлене запитання не очевидна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:49

це було ато а не АТО :)

2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК""
не має потрібних бумаг?
+50грн !
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greenozon
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