greenozon написав:klug
ато
https://www.universalbank.com.ua/manager/zvizlo
АТО уже немає, а з посилання відповідь на поставлене запитання не очевидна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:35
АТО уже немає, а з посилання відповідь на поставлене запитання не очевидна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:49
це було ато а не АТО
2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК""
не має потрібних бумаг?
+50грн !
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