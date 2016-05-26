2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"" не має потрібних бумаг?
Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали? У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?
P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив. P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?