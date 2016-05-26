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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:35

  greenozon написав:klug
ато :)

https://www.universalbank.com.ua/manager/zvizlo

АТО уже немає, а з посилання відповідь на поставлене запитання не очевидна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:49

це було ато а не АТО :)

2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК""
не має потрібних бумаг?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:20

  greenozon написав:це було ато а не АТО :)

2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК""
не має потрібних бумаг?

Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали?
У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано
Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р
Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?

P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив.
P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:26

  klug написав:
  greenozon написав:це було ато а не АТО :)

2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК""
не має потрібних бумаг?

Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали?
У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано
Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р
Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?

P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив.
P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?

В особі Директора Департаменту роздрібного бізнесу та
транзакційного банкінгу - члена Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за
довіреністю № 451-ЮД1 від 19.11.2018 р.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:18

Невідємні частини до Заяви підтвердження відкриття вкладу через телеграм лежать тут
https://www.universalbank.com.ua/terms-and-tariffs
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:36

klug

P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?

На на мой запрос на почту, получил ответ:
Ваш електронний підпис - це мається на увазі код-підтвердження який Вам надходив при підтвердженні відкриття депозиту.
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