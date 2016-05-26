2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"" не має потрібних бумаг?
Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали? У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?
P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив. P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?
2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"" не має потрібних бумаг?
Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали? У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?
P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив. P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?
В особі Директора Департаменту роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - члена Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за довіреністю № 451-ЮД1 від 19.11.2018 р.
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Квесторе_поверніться написав:В особі Директора Департаменту роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - члена Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за довіреністю № 451-ЮД1 від 19.11.2018 р.
Дякую за відповідь. Будемо вважати, що перевірку пройдено.
demichh написав:На на мой запрос на почту, получил ответ:
Ваш електронний підпис - це мається на увазі код-підтвердження який Вам надходив при підтвердженні відкриття депозиту.
Я от вирішив покопатися у нормативці і вони таки праві. Не зважаючи на усі усю просунутість Закону "Про електронні довірчі послуги", що замінив собою Закон "Про ЕЦП", де розглядаються 3 види ЕЦП, які поділяються за ступенем надійності і т.д., існує ще Закон «Про електронну комерцію», який пише таке:
Стаття 12. Підпис у сфері електронної комерції
1. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання:
електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;
електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом;
аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.
12) одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір;
Тобто електронний підпис - це не лише ЕЦП і, у той час, коли одні закони та підзаконні акти вводять стандарти, де закладається криптостійкість навіть до квантових обчислень, інші закони йдуть на зустріч "простим людям" і дозволяють "підписувати" документи ОТР та навіть накладанням на документ pidpys.png.
До Універсала питань більше немає - усе виглядає реалізованим згідно Закону.
Отправлял вчера с Привата 13000 СЭП поездом. Ждал СМС ждал и не дождался. Пришел , смотрю в телеграмбот - деньги есть. Открыл депо. А через ЧАС пришла смс от Универсала о зачислении на счет 2620 эти 13000.
СБОЙ Киевстара или такие "развороты" Универсала?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman написав:Отправлял вчера с Привата 13000 СЭП поездом. Ждал СМС ждал и не дождался. Пришел , смотрю в телеграмбот - деньги есть. Открыл депо. А через ЧАС пришла смс от Универсала о зачислении на счет 2620 эти 13000.
СБОЙ Киевстара или такие "развороты" Универсала?
У меня смс от кс тоже приходит с опозданием через час после фактического зачисления на карту.