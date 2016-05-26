Додано: Пон 21 жов, 2019 13:33

5 лет я был ФОПом в этом банке. Когда закрывал свои счета с нулевым остатком, мне нужно было заплатить 200 грн.При этом клерк банка, сказал нужно эти деньги положить на фоп счёт.Большей тупости я в жизни не слышал.В итоге, после скандала главная в этом отделениевсеже пошла искать шаблон заявы, по которой эти 200 грн можно отдать сотруднику банка. Через год, мне звонит девочка, и оказываеться что физ счёт они мне не закрыли.Что бы закрыть этот счет нужно идти в отделение банка.Счета можно закрывать только в том отделении в котором они были открыты.Далее про проблемы в целом:1)Фрод мониторинг абсолютно неадекватный.Могут заблокировать карту, если вы расплатились через терминал и им не понравился владелец этого терминала.Фрод мониторинг в этом случае пытаеться 3 раза дозвониться на мобильный, потом тупо блокируют карту, без всяких предупреждений.Могут позвонить и спросить делал ли я оплату(пополнял моб) на 100 грн через, но при этом если ушла транзакция на каком то левом сайта в сумме 5 тыс мониторинговому центру на это пофигу.Их беспокоит portmone,easypay.ua, ipay и тд.Реальный пример из жизни:Купил абонемент в спортлайфе и сразу же пошел в зал.Телефон оставил в шкафчике.После тренировки зашел поужить в кафе, при оплате картой, оказалось что карта заблокирована.На мобильном было 3 пропущенных звонка, как оказалость из банка. Им видите ли не понравилось что абонемент был оплачен на ФОП О.К. Т.е карту заблокировали, меня об этом не проинформировали.Я попал в дурацкую ситуацию.2)Онлайн банкинг: раньше был банкинг с UI на java.Более менее работало.Прошлым летом они обновили банкинг на angularjs.Стало сильно, можно молодежно но не работоспособно.Чтоб перевести деньги между фоп и личным физ счетом , приходилось делать межбанковые платежи, которые могли проходить от 10 мин до 4 часов.Если не успел сделать перевод до 5 вечера буднего дня деньги придут утром следующего дня(при условии что это будний и не праздичный день).Делать межбанковые платежи приходилось, так как в "чудо банкинге" на старнице где делаються переводы между картами, личный счёт не подтягивался.Тех поддержка об этом знала и именно она рекомендовала делать платежи способом описаным выше.Собственно "перевести деньги" это все что можно сделать в банкинге.Случайно ввели 3 раза не правильлно пароль при логине- учётная запись заблокирована.Разблокировать можно через call центр, но только до 5 вечера)))Это имхо.3)Нет чипованых карт.Год назад их не было, но уже активно пытались впарить свои карты от Monobank.4)Ограничение снятие/конвертацию валюты по карте:Для Lucky card максимальная сумма, которую можно снять с банкомата - 9 тыс(по 3 тыс за один раз).Один раз в командировке пришлось оплачивать за гостинницу через карту, сумма был в норвежских кронах и эквивалентна 54 тыч грн(уже точно не помню, может было 45 тыс).Транзакция не прошла, позвонил в call центр-говорят по карте лимит 50 тыс в день и никак его увеличить нельзя.