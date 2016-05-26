2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"" не має потрібних бумаг?
Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали? У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?
P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив. P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?
2) ви сумніваєтесь що "Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - член Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"" не має потрібних бумаг?
Ви вважаєте, що кожен працівник банку має право підпису на договорах і заявах? А якби він був директором Департаменту клінінг-менеджменту або Департаменту кейтерингу у вас питання б теж не виникали? У сіамському близнюку - котобанку, заява на відкриття депозиту підписана ключем ось цієї тітоньки https://www.universalbank.com.ua/manager/akulenko і там чітко написано Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління ПАТ "Універсал Банк" за довіреністю No 12-ЮД1 від 16.01.2018 р Навіть не зважаючи на те, що це заступник голови правління її повноваження на укладання правочинів з клієнтами підтверджуються окремою довіреністю. Отже, який документ видає старша голова (Універсал): заяву на відкриття? Там фігурує пан директор? Про довіреність згадується?
P.S. я поки ставлю питання і нічого не стверджую - сам документа поки не бачив. P.S.2 про ЕЦП клієнта там щось згадується? Крім клієнтів котобанку, хто і коли давав Універсалу повноваження генерувати клієнтам ЕЦП?
В особі Директора Департаменту роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - члена Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за довіреністю № 451-ЮД1 від 19.11.2018 р.
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Квесторе_поверніться написав:В особі Директора Департаменту роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу - члена Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за довіреністю № 451-ЮД1 від 19.11.2018 р.
Дякую за відповідь. Будемо вважати, що перевірку пройдено.
demichh написав:На на мой запрос на почту, получил ответ:
Ваш електронний підпис - це мається на увазі код-підтвердження який Вам надходив при підтвердженні відкриття депозиту.
Я от вирішив покопатися у нормативці і вони таки праві. Не зважаючи на усі усю просунутість Закону "Про електронні довірчі послуги", що замінив собою Закон "Про ЕЦП", де розглядаються 3 види ЕЦП, які поділяються за ступенем надійності і т.д., існує ще Закон «Про електронну комерцію», який пише таке:
Стаття 12. Підпис у сфері електронної комерції
1. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання:
електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;
електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом;
аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.
12) одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір;
Тобто електронний підпис - це не лише ЕЦП і, у той час, коли одні закони та підзаконні акти вводять стандарти, де закладається криптостійкість навіть до квантових обчислень, інші закони йдуть на зустріч "простим людям" і дозволяють "підписувати" документи ОТР та навіть накладанням на документ pidpys.png.
До Універсала питань більше немає - усе виглядає реалізованим згідно Закону.
Отправлял вчера с Привата 13000 СЭП поездом. Ждал СМС ждал и не дождался. Пришел , смотрю в телеграмбот - деньги есть. Открыл депо. А через ЧАС пришла смс от Универсала о зачислении на счет 2620 эти 13000.
СБОЙ Киевстара или такие "развороты" Универсала?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman написав:Отправлял вчера с Привата 13000 СЭП поездом. Ждал СМС ждал и не дождался. Пришел , смотрю в телеграмбот - деньги есть. Открыл депо. А через ЧАС пришла смс от Универсала о зачислении на счет 2620 эти 13000.
СБОЙ Киевстара или такие "развороты" Универсала?
У меня смс от кс тоже приходит с опозданием через час после фактического зачисления на карту.
5 лет я был ФОПом в этом банке. Когда закрывал свои счета с нулевым остатком, мне нужно было заплатить 200 грн.При этом клерк банка, сказал нужно эти деньги положить на фоп счёт.Большей тупости я в жизни не слышал.В итоге, после скандала главная в этом отделениевсеже пошла искать шаблон заявы, по которой эти 200 грн можно отдать сотруднику банка. Через год, мне звонит девочка, и оказываеться что физ счёт они мне не закрыли.Что бы закрыть этот счет нужно идти в отделение банка.Счета можно закрывать только в том отделении в котором они были открыты.
Далее про проблемы в целом: 1)Фрод мониторинг абсолютно неадекватный.Могут заблокировать карту, если вы расплатились через терминал и им не понравился владелец этого терминала.Фрод мониторинг в этом случае пытаеться 3 раза дозвониться на мобильный, потом тупо блокируют карту, без всяких предупреждений.Могут позвонить и спросить делал ли я оплату(пополнял моб) на 100 грн через https://www.portmone.com.ua, но при этом если ушла транзакция на каком то левом сайта в сумме 5 тыс мониторинговому центру на это пофигу.Их беспокоит portmone,easypay.ua, ipay и тд. Реальный пример из жизни:Купил абонемент в спортлайфе и сразу же пошел в зал.Телефон оставил в шкафчике.После тренировки зашел поужить в кафе, при оплате картой, оказалось что карта заблокирована.На мобильном было 3 пропущенных звонка, как оказалость из банка. Им видите ли не понравилось что абонемент был оплачен на ФОП О.К. Т.е карту заблокировали, меня об этом не проинформировали.Я попал в дурацкую ситуацию.
2)Онлайн банкинг: раньше был банкинг с UI на java.Более менее работало.Прошлым летом они обновили банкинг на angularjs.Стало сильно, можно молодежно но не работоспособно.Чтоб перевести деньги между фоп и личным физ счетом , приходилось делать межбанковые платежи, которые могли проходить от 10 мин до 4 часов.Если не успел сделать перевод до 5 вечера буднего дня деньги придут утром следующего дня(при условии что это будний и не праздичный день).Делать межбанковые платежи приходилось, так как в "чудо банкинге" на старнице где делаються переводы между картами, личный счёт не подтягивался.Тех поддержка об этом знала и именно она рекомендовала делать платежи способом описаным выше.Собственно "перевести деньги" это все что можно сделать в банкинге.Случайно ввели 3 раза не правильлно пароль при логине- учётная запись заблокирована.Разблокировать можно через call центр, но только до 5 вечера)))Это имхо.
3)Нет чипованых карт.Год назад их не было, но уже активно пытались впарить свои карты от Monobank.
4)Ограничение снятие/конвертацию валюты по карте:Для Lucky card максимальная сумма, которую можно снять с банкомата - 9 тыс(по 3 тыс за один раз).Один раз в командировке пришлось оплачивать за гостинницу через карту, сумма был в норвежских кронах и эквивалентна 54 тыч грн(уже точно не помню, может было 45 тыс).Транзакция не прошла, позвонил в call центр-говорят по карте лимит 50 тыс в день и никак его увеличить нельзя.