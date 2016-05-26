|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:48
Второй день нет возможности зарегистрироваться в интернет-банкинге, персональнальный ИД есть...Когда можно будет зарегистрироваться??
-
isen
-
-
- Повідомлень: 453
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35287
|4363681
|
|
|360
|42633
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|570
|186139
|
|