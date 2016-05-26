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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Второй день нет возможности зарегистрироваться в интернет-банкинге, персональнальный ИД есть...Когда можно будет зарегистрироваться??
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14
Re: Універсал (Universal Bank)
на сайте еще не прикрутили, а на минфине уже знают))
инетбанкиг так и не починили на регистрацию... он хоть вообще у них работает сейчас?
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:27
Re: Універсал (Universal Bank)
Докладываю . Сейчас инет банк для физ осиб - РАБОТАЕТ.
Зашел, все как и было , все на месте - вкладки открываются.
Захожу через ХРОМ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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