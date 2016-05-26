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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 597
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 597
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:48

Re: Універсал (Universal Bank)

Второй день нет возможности зарегистрироваться в интернет-банкинге, персональнальный ИД есть...Когда можно будет зарегистрироваться??
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14

Re: Універсал (Universal Bank)

на сайте еще не прикрутили, а на минфине уже знают)) https://minfin.com.ua/2019/10/24/39475653/

инетбанкиг так и не починили на регистрацию... он хоть вообще у них работает сейчас?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:27

Re: Універсал (Universal Bank)

  isen написав:он хоть вообще у них работает сейчас?


Докладываю . Сейчас инет банк для физ осиб - РАБОТАЕТ.
Зашел, все как и было , все на месте - вкладки открываются.
Захожу через ХРОМ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:14

  isen написав:на сайте еще не прикрутили, а на минфине уже знают)) https://minfin.com.ua/2019/10/24/39475653/

"Как получить свои «страшные» проценты?
Посетить одно из 15 отделений Универсал Банка и оформить срочный вклад в период с 28 октября по 5 ноября включительно. В процессе оформления депозита вкладчики выбирают размер надбавки к депозиту случайным образом. Надбавка может составлять от +0,25% до +5% годовых."

А ниже написано: "красным выделена стандартная надбавка 0,5% для клиентов, которые открывают депозит через чат-бот"

Так как открывать-то? В 15-ти отделениях или через чат-бот? :D
И как в чат-боте вкладчики выбирают размер надбавки к депозиту случайным образом?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:34

ОфПред у коментах до статті цікаво пожартував - http://prntscr.com/pnpttx
або розкрив майбутнє БСУ років так за 3-5
+50грн !
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greenozon
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