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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Второй день нет возможности зарегистрироваться в интернет-банкинге, персональнальный ИД есть...Когда можно будет зарегистрироваться??
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14
Re: Універсал (Universal Bank)
на сайте еще не прикрутили, а на минфине уже знают))
инетбанкиг так и не починили на регистрацию... он хоть вообще у них работает сейчас?
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:27
Re: Універсал (Universal Bank)
Докладываю . Сейчас инет банк для физ осиб - РАБОТАЕТ.
Зашел, все как и было , все на месте - вкладки открываются.
Захожу через ХРОМ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:14
"Как получить свои «страшные» проценты?
Посетить одно из 15 отделений Универсал Банка и оформить срочный вклад в период с 28 октября по 5 ноября включительно. В процессе оформления депозита вкладчики выбирают размер надбавки к депозиту случайным образом. Надбавка может составлять от +0,25% до +5% годовых."
А ниже написано: "красным выделена стандартная надбавка 0,5% для клиентов, которые открывают депозит через чат-бот"
Так как открывать-то? В 15-ти отделениях или через чат-бот?
И как в чат-боте вкладчики выбирают размер надбавки к депозиту случайным образом?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:34
ОфПред у коментах до статті цікаво пожартував -
або розкрив майбутнє БСУ років так за 3-5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:43
"Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не идет в ногу с затратами":
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:44
Re: Універсал (Universal Bank)
А Одесса????
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:52
Re: Універсал (Universal Bank)
У чат-боті фіксована надбавка, у відділеннях - лото-забава. Обрати можете самостійно, виходячи з того, що вам доступно.
Хіба це перший банк, який посилає вам такий меседж? Як там, наприклад, Мега поживає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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