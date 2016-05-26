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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 597
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 597
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:52

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Повний список подарунків в студію.

У яку студію, якщо не секрет?

В любу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:46

до якось кості треба везти
придуманого зі стелі!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 6289
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Подякував: 196 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:48

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:В любу.


Будет вот такая колонка - брендовая с надписью банка.
http://brandgifts.com.ua/catalog/suveni ... _mini.html

Такую раздавали за депо в 5к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3094
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Подякував: 613 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:52

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:В любу.


Будет вот такая колонка - брендовая с надписью банка.
http://brandgifts.com.ua/catalog/suveni ... _mini.html

Такую раздавали за депо в 5к

Ок. Раніше всім давали а зараз ...візьми виграй...хітрО.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:57

Квесторе_поверніться

не так уже и давали, но выбор был.
была схема:

1-пустое место
2 - термос
3 -пустое место
4- колонка
5 повербанк
6,7 - пустое место

выбирая нужный квадратик на сайте становился обладателем приза.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3094
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:00

  Goodman написав:Квесторе_поверніться

не так уже и давали, но выбор был.
была схема:

1-пустое место
2 - термос
3 -пустое место
4- колонка
5 повербанк
6,7 - пустое место

выбирая нужный квадратик на сайте становился обладателем приза.

Колись якусь баклажку виграв...познущалися...не пішов забирати. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
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