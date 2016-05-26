В любу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:52
В любу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:46
до якось кості треба везти
придуманого зі стелі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Будет вот такая колонка - брендовая с надписью банка.
Такую раздавали за депо в 5к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:52
Ок. Раніше всім давали а зараз ...візьми виграй...хітрО.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:57
Квесторе_поверніться
не так уже и давали, но выбор был.
была схема:
1-пустое место
2 - термос
3 -пустое место
4- колонка
5 повербанк
6,7 - пустое место
выбирая нужный квадратик на сайте становился обладателем приза.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:00
Колись якусь баклажку виграв...познущалися...не пішов забирати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:16
в этом году евро не в цене,в прошлом ставка была 4,25%. Сегодня получил припиську от котомонобанки,не хотят чтобы пополнял карту и держал свободные средства под жалкие десять%,получат шишь,до конца месяца разбросаем,затем до конца года положим на кота окончательно,подождут от меня рассрочку на нг,ага,пусть получаться добавлять антибиотик в молочко чтобы не скисло,потому что подсовывать какахи котики умеют с момента основания
никому не верю
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