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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:42

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:Ну, я сегодня "0,5%" вытянула.


и какова ставка в итоге?
что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:56

  lubopytnaya написав:Сразу при оформлении вручили подарок типа новогоднего - со сладостями , но без мандаринов. Зато в хэллоуинской упаковке: темно-фиолетовой с пауками, призраками и мертвые с косами стоят :D

Гарбуза не дали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:36

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Ну, я сегодня "0,5%" вытянула.

и какова ставка в итоге?

18,5% на год, с пополнением, %% ежемесячно.

  Goodman написав: что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?

В подарке, как и в обычном новогоднем, всякая вредная хрень: карамельки, шоколадные батончики с типа "ягодными" начинками и прочая голимая химия.
За таким подарком уж точно нет смысла ехать.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:39

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:голимая химия.

Від Пороха?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:58

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:голимая химия.

Від Пороха?

Нет, всё от КОНТИ.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 05:18

  lubopytnaya написав:
укрепить сети в крупных мегаполисах(Киеве, Львове, Днепре и Харькове)

А Одесса???? :shock:
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?

Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области :)
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