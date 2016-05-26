и какова ставка в итоге?
что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:42
Re: Універсал (Universal Bank)
и какова ставка в итоге?
что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:56
Гарбуза не дали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:36
18,5% на год, с пополнением, %% ежемесячно.
В подарке, как и в обычном новогоднем, всякая вредная хрень: карамельки, шоколадные батончики с типа "ягодными" начинками и прочая голимая химия.
За таким подарком уж точно нет смысла ехать.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:39
Re: Універсал (Universal Bank)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:58
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 05:18
Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:26
Что дальше? Это повод закрыть все отделения? Даже последнее и единственное? О чем вы вообще?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:10
Re: Універсал (Universal Bank)
НЕ любить Одесу Сергій Леонідович.
Там фестивалила його остання ексдружина...і чорт зна чим там займалася.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:15
Квесторе_поверніться
Житомир тоже не полюбил , тоже отделение приказало долго жить .
В Житомире ОТП и УНИВЕРСАЛ были напротив друг друга. ОТП оценил доброту души Тигипыча - все понеслись в ОТП. + ТАС в Житомире нервный стал , казнит за любое упоминание о Универсале , ярость.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
|