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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:42
lubopytnaya написав:
Ну, я сегодня "0,5%" вытянула.
и какова ставка в итоге?
что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:56
lubopytnaya написав:
Сразу при оформлении вручили подарок типа новогоднего - со сладостями , но без мандаринов. Зато в хэллоуинской упаковке: темно-фиолетовой с пауками, призраками и мертвые с косами стоят
Гарбуза не дали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:36
Goodman написав: lubopytnaya написав:
Ну, я сегодня "0,5%" вытянула.
и какова ставка в итоге?
18,5% на год, с пополнением, %% ежемесячно.
Goodman написав:
что сладкого в подарке? стоит того деповизит в г Киев в знаменитое посольское отделение на Луговой?
В подарке, как и в обычном новогоднем, всякая вредная хрень: карамельки, шоколадные батончики с типа "ягодными" начинками и прочая голимая химия.
За таким подарком уж точно нет смысла ехать.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:39
lubopytnaya написав:
голимая химия.
Від Пороха?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:58
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
голимая химия.
Від Пороха?
Нет, всё от КОНТИ.
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 05:18
lubopytnaya написав:
укрепить сети в крупных мегаполисах(Киеве, Львове, Днепре и Харькове)
А Одесса????
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?
Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:26
candidat написав: lubopytnaya написав:
укрепить сети в крупных мегаполисах(Киеве, Львове, Днепре и Харькове)
А Одесса????
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?
Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области
Что дальше? Это повод закрыть все отделения? Даже последнее и единственное? О чем вы вообще?
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Maksi2
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:10
Maksi2 написав:
Что дальше? Это повод закрыть все отделения? Даже последнее и единственное? О чем вы вообще?
НЕ любить Одесу Сергій Леонідович.
Там фестивалила його остання ексдружина...і чорт зна чим там займалася.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:15
Квесторе_поверніться
Житомир тоже не полюбил , тоже отделение приказало долго жить .
В Житомире ОТП и УНИВЕРСАЛ были напротив друг друга. ОТП оценил доброту души Тигипыча - все понеслись в ОТП. + ТАС в Житомире нервный стал , казнит за любое упоминание о Универсале , ярость.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:50
Квесторе_поверніться написав:
НЕ любить Одесу Сергій Леонідович.
Там фестивалила його остання ексдружина...і чорт зна чим там займалася.
Та ми на них обох кладемо дкбо.
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Maksi2
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