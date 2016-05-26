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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:31
Когда ж вы уже регистрацию в интернетбанкинг почините???
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Додано: Вів 05 лис, 2019 05:04
Maksi2 написав: candidat написав: lubopytnaya написав:
А Одесса????
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?
Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области
Что дальше? Это повод закрыть все отделения? Даже последнее и единственное? О чем вы вообще?
О чем ВЫ вообще? Где я писал о закрытии отделений? Лишь подчеркнул, что в Одессе нет 1,5 млн.
А что касается отделений, то не только количество населения определяет. Даже если его полно, это не значит, что все горят желанием вкладывать. Уровень доходов также влияет. И т.д. Ещё и банк может преследовать какие-то свои интересы.
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