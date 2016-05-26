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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:31

Re: Універсал (Universal Bank)

Когда ж вы уже регистрацию в интернетбанкинг почините???
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 05:04

  Maksi2 написав:
  candidat написав:
  lubopytnaya написав:А Одесса???? :shock:
Т.е. Львов с населением 700К, половина из которых на заработках в Европе, - это крупный мегаполис.
А Одесса с населением 1,5 млн это не мегаполис?

Сдается мне, вы сейчас Одессе хороший комплимент сделали. Откуда ж там 1,5 млн.? Там же 1 млн с трудом, а на 1,5, может, Одесская агломерация потянет, но это ж территория на треть всей Одесской области :)

Что дальше? Это повод закрыть все отделения? Даже последнее и единственное? О чем вы вообще?

О чем ВЫ вообще? Где я писал о закрытии отделений? Лишь подчеркнул, что в Одессе нет 1,5 млн.
А что касается отделений, то не только количество населения определяет. Даже если его полно, это не значит, что все горят желанием вкладывать. Уровень доходов также влияет. И т.д. Ещё и банк может преследовать какие-то свои интересы.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:49

Re: Універсал (Universal Bank)

Хтось знає, за якими тарифами функціонує ощадний (вхід-вихід через касу, що ще з ним можна робити)?
Спитав у підтримці, у відповідь посилання на сторінку з тарифами.
Щось сервіс банку скотився до рівня тазіка, де ніхто нічого не знає, а просто сидять за зп.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 521
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:04

Re: Універсал (Universal Bank)

Зарегистрировался в инетбанкинге, пол года не прошло))) Тока где депозиты?
isen
 
Повідомлень: 490
З нами з: 21.12.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:06

  isen написав:Зарегистрировался в инетбанкинге, пол года не прошло))) Тока где депозиты?

На след. день после открытия будут видны.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 521
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:12

Son of Sun Получить в кассе - без комиссии. Если через карту - в кассе комиссия 15 грн., в банкомате - бесплатно.
Данила
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:16

  Данила написав:Son of Sun Получить в кассе - без комиссии. Если через карту - в кассе комиссия 15 грн., в банкомате - бесплатно.

Раньше было расписано в тарифах, сейчас - непонятно где.
Так карта к ощадному не привязывается. Как можно с помощью карты что-то снимать?
Да и раньше, чтобы снять бесплатно в кассе нужно было отлежаться 14+дней.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 521
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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  #<1 ... 629630631632
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