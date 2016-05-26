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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:31
Re: Універсал (Universal Bank)
Когда ж вы уже регистрацию в интернетбанкинг почините???
Додано: Вів 05 лис, 2019 05:04
О чем ВЫ вообще? Где я писал о закрытии отделений? Лишь подчеркнул, что в Одессе нет 1,5 млн.
А что касается отделений, то не только количество населения определяет. Даже если его полно, это не значит, что все горят желанием вкладывать. Уровень доходов также влияет. И т.д. Ещё и банк может преследовать какие-то свои интересы.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:49
Re: Універсал (Universal Bank)
Хтось знає, за якими тарифами функціонує ощадний (вхід-вихід через касу, що ще з ним можна робити)?
Спитав у підтримці, у відповідь посилання на сторінку з тарифами.
Щось сервіс банку скотився до рівня тазіка, де ніхто нічого не знає, а просто сидять за зп.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:04
Re: Універсал (Universal Bank)
Зарегистрировался в инетбанкинге, пол года не прошло))) Тока где депозиты?
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:06
На след. день после открытия будут видны.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:12
Son of Sun Получить в кассе - без комиссии. Если через карту - в кассе комиссия 15 грн., в банкомате - бесплатно.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:16
Раньше было расписано в тарифах, сейчас - непонятно где.
Так карта к ощадному не привязывается. Как можно с помощью карты что-то снимать?
Да и раньше, чтобы снять бесплатно в кассе нужно было отлежаться 14+дней.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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