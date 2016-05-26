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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56
Квесторе_поверніться написав:
По ощадному...це по Платині.
у них є три типи рахунків: картковий (поточний), ощадний (вільне зняття-поповнення з %% на суму), депозитний (відкривається на строк депозиту, без можливості дострокового розірвання договору)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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