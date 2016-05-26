у них є три типи рахунків: картковий (поточний), ощадний (вільне зняття-поповнення з %% на суму), депозитний (відкривається на строк депозиту, без можливості дострокового розірвання договору)
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Закрили відділення, а тепер не знають, як зазивати. Пилосмок входить у турборежим - чекаю на безподаткові у ойро Хто уже встиг спробувати - цікавить механіка: лотерейка одна на тел. номер чи під кожен депозит?
demichh написав:Спокусливі переваги: повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.; щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних; миттєвий розіграш у зручному електронному форматі; додавання інших бонусів за програмами лояльності; https://www.universalbank.com.ua/lottery
Лише один депо від 10000 бонусується
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Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу ).
P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 ). Навіть дочірню Моню "перехитрили". Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004 написав:Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу ).
P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 ). Навіть дочірню Моню "перехитрили". Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!
А где Вы экспериментировали в отделении или Телеге?