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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  gun написав:Вопрос об этих тарифах?
https://www.universalbank.com.ua/storag ... osib-2.pdf

По ощадному...це по Платині.

у них є три типи рахунків: картковий (поточний), ощадний (вільне зняття-поповнення з %% на суму), депозитний (відкривається на строк депозиту, без можливості дострокового розірвання договору)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:24

Спокусливі переваги:
повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.;
щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних;
миттєвий розіграш у зручному електронному форматі;
додавання інших бонусів за програмами лояльності;
https://www.universalbank.com.ua/lottery
demichh
 
Повідомлень: 2169
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Подякував: 115 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:57

Закрили відділення, а тепер не знають, як зазивати. Пилосмок входить у турборежим - чекаю на безподаткові у ойро ;-) Хто уже встиг спробувати - цікавить механіка: лотерейка одна на тел. номер чи під кожен депозит?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3722
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Подякував: 190 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:09

  demichh написав:Спокусливі переваги:
повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.;
щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних;
миттєвий розіграш у зручному електронному форматі;
додавання інших бонусів за програмами лояльності;
https://www.universalbank.com.ua/lottery

Лише один депо від 10000 бонусується :!:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:02

Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу :shock:).

P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 :wink: ). Навіть дочірню Моню "перехитрили".
Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1810
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:09

  jay2004 написав:Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу :shock:).

P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 :wink: ). Навіть дочірню Моню "перехитрили".
Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!

А где Вы экспериментировали в отделении или Телеге?
isen
 
Повідомлень: 506
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:21

isen

На самому сайті (три поста вище)
:

Спокусливі переваги:
повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.;
щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних;
миттєвий розіграш у зручному електронному форматі;
додавання інших бонусів за програмами лояльності;
https://www.universalbank.com.ua/lottery
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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  #<1 ... 630631632633
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