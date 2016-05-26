Мінфін лише на 3 місяці. Бонус 1,25% грязними. Пас. Всі в Порохбанку -18% на 10 років.
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Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram
А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит?
Квесторе_поверніться написав:Мінфін лише на 3 місяці. Бонус 1,25% грязними. Пас. Всі в Порохбанку -18% на 10 років.
вижу 6 и12 мес...
Де до Чорної пятниці? Нас дурять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
V2 написав:Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram
А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит?
Смартфон - Телеграм - Чат бот Універсал -Банку... Так зрозуміло?
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