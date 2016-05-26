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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:55

  isen написав:
  greenozon написав:
  jay2004 написав:Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!


до речі, хто може пригадати коли мінфін робив акцію по бонусах для депошок на ЧП?
пригадую були дуже вкусні ++ %

уже на почту прислал ... 400 грн обещают


Не густо. Даже, наверное, слёзы. Странно, но мне ничего не приходило. А можна фото предложения (можно в Личку)?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:07

  jay2004 написав:
  greenozon написав:
  jay2004 написав:Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!


до речі, хто може пригадати коли мінфін робив акцію по бонусах для депошок на ЧП?
пригадую були дуже вкусні ++ %


https://new.minfin.com.ua/deposit-bonus

Але саму заявку можлвиво було оформити 3 дні, здається. Можу помилятися.


обана

це за поточний рік вже почалась акція?
2) якщо на пошту не приходив лист, депомен може по цій лінці інвестувати і отримати 5%?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:14

Мінфін лише на 3 місяці. Бонус 1,25% грязними. Пас.
Всі в Порохбанку -18% на 10 років. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

  greenozon написав:
це за поточний рік вже почалась акція?
2) якщо на пошту не приходив лист, депомен може по цій лінці інвестувати і отримати 5%?


Стоп-стоп. Це я дав за 2018 рік... :)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:26

  Квесторе_поверніться написав:Мінфін лише на 3 місяці. Бонус 1,25% грязними. Пас.
Всі в Порохбанку -18% на 10 років. :)

вижу 6 и12 мес...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:37

Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram

А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38

  Яша написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін лише на 3 місяці. Бонус 1,25% грязними. Пас.
Всі в Порохбанку -18% на 10 років. :)

вижу 6 и12 мес...

Де до Чорної пятниці? Нас дурять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:54

  jay2004 написав:
  greenozon написав:
це за поточний рік вже почалась акція?
2) якщо на пошту не приходив лист, депомен може по цій лінці інвестувати і отримати 5%?


Стоп-стоп. Це я дав за 2018 рік... :)


зрозуміло
тоді чекаємо

ЧП - 11 чи 22-го?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:01

  greenozon написав:
  jay2004 написав:
  greenozon написав:
це за поточний рік вже почалась акція?
2) якщо на пошту не приходив лист, депомен може по цій лінці інвестувати і отримати 5%?


Стоп-стоп. Це я дав за 2018 рік... :)


зрозуміло
тоді чекаємо

ЧП - 11 чи 22-го?


Остання пятниця листопада.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:02

  V2 написав:Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram

А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит? :roll:


Смартфон - Телеграм - Чат бот Універсал -Банку... Так зрозуміло?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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