Не густо. Даже, наверное, слёзы. Странно, но мне ничего не приходило. А можна фото предложения (можно в Личку)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:55
Не густо. Даже, наверное, слёзы. Странно, но мне ничего не приходило. А можна фото предложения (можно в Личку)?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:07
обана
це за поточний рік вже почалась акція?
2) якщо на пошту не приходив лист, депомен може по цій лінці інвестувати і отримати 5%?
+50грн !
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:14
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25
Стоп-стоп. Це я дав за 2018 рік...
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:26
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:37
Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram
А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит?
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38
Де до Чорної пятниці? Нас дурять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:54
зрозуміло
тоді чекаємо
ЧП - 11 чи 22-го?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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