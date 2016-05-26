V2 написав:Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram
А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит?
Смартфон - Телеграм - Чат бот Універсал -Банку... Так зрозуміло?
І сонце сходить на сході
Це все зрозуміло. Механізм відкриття не зрозумілий! Через чат-бот відкриваю депо, далі - гроші можна на депо перерахувати СЕПом чи йти у відділення, яке за тридев'ять земель?
Востаннє редагувалось V2 в Чет 07 лис, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
V2 написав:"Охрана отмена", немає карткового рахунку
Там ще і в Телеграмботі є певні нюанси.
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jay2004 Не густо. Даже, наверное, слёзы. Странно, но мне ничего не приходило. А можна фото предложения (можно в Личку)?
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demichh написав:Минфин говорит что они налоги не платят, депозитчики должны с марта 2019.
Мінфін є податковим агентом і платить податки замість імярека.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.