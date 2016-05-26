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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:14

  jay2004 написав:
  V2 написав:Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції, Учасник у ... або за допомогою чат-боту розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу (депозиту) в національній валюті без можливості дострокового розірвання строком на 3, 6 або 12 місяців з поповненням та виплатою процентів щомісяця в розмірі не менш ніж 10000,00 (Десять тисяч) гривень. При цьому під чат-ботом розуміється – програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором операції, через мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram

А яким чином за допомогою чат-боту можна відкрити депозит? :roll:


Смартфон - Телеграм - Чат бот Універсал -Банку... Так зрозуміло?


І сонце сходить на сході :)

Це все зрозуміло.
Механізм відкриття не зрозумілий!
Через чат-бот відкриваю депо, далі - гроші можна на депо перерахувати СЕПом чи йти у відділення, яке за тридев'ять земель?
Востаннє редагувалось V2 в Чет 07 лис, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:26

Re: Універсал (Universal Bank)

деньги должны быть на карточном счете. как они туда попадут - пох
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:33

Re: Універсал (Universal Bank)

"Охрана отмена", немає карткового рахунку :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:02

  V2 написав:"Охрана отмена", немає карткового рахунку :(

Там ще і в Телеграмботі є певні нюанси.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:50

jay2004
Не густо. Даже, наверное, слёзы. Странно, но мне ничего не приходило. А можна фото предложения (можно в Личку)?

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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:55

Re: Універсал (Universal Bank)

  isen написав:+400 гривень

Грязними ...це біля 320?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:33

  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:+400 гривень

Грязними ...це біля 320?

Це треба у минфина запитать
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:41

Минфин говорит что они налоги не платят, депозитчики должны с марта 2019.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:46

  demichh написав:Минфин говорит что они налоги не платят, депозитчики должны с марта 2019.

Мінфін є податковим агентом і платить податки замість імярека.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:18

  Квесторе_поверніться написав:Мінфін є податковим агентом і платить податки замість імярека.

Не замість імярека, а грошима імярека :D
Прошли уже те времена, когда Минфин платил налоги своими деньгами.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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