Погоджуюсь...Ви більш близькі до істини.
Раніше бонуси вказували чистими а зараз грязними.
Економлять на імяреках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:21
Погоджуюсь...Ви більш близькі до істини.
Раніше бонуси вказували чистими а зараз грязними.
Економлять на імяреках.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:49
Дякую за такий корисний і інформативний відгук - одразу зняли усі питання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00
Re: Універсал (Universal Bank)
беремо перший ліпший банк і його пропозицій бонусійну
ВСЕ прекрасно розписано і видно податки і фінальну цифру
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Re: Універсал (Universal Bank)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:59
Так отож.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:03
Re: Універсал (Universal Bank)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34
Re: Універсал (Universal Bank)
немного поправлю:
Коли нема кошт1в на смартфон, берем обычный ПК, даже с ХР ставим туди ТЕЛЕГРАМ и открываем через комп. Да. есть еще люди без смартфонов, есть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:37
Re: Універсал (Universal Bank)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:39
Re: Універсал (Universal Bank)
Качав установку с ЧИПа , там самая последняя 2014, лучших нет и не будет.
Ниччьо не должно останавливать истинного депочеловека.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:50
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