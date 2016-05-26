RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:21

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін є податковим агентом і платить податки замість імярека.

Не замість імярека, а грошима імярека :D
Прошли уже те времена, когда Минфин платил налоги за свой счет.

Погоджуюсь...Ви більш близькі до істини.
Раніше бонуси вказували чистими а зараз грязними.
Економлять на імяреках.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:49

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:"Охрана отмена", немає карткового рахунку :(

Там ще і в Телеграмботі є певні нюанси.

Дякую за такий корисний і інформативний відгук - одразу зняли усі питання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Раніше бонуси вказували чистими а зараз грязними.


беремо перший ліпший банк і його пропозицій бонусійну

https://minfin.com.ua/ua/deposits/381-s ... 821&term=0

ВСЕ прекрасно розписано і видно податки і фінальну цифру
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6450
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Дякую за такий корисний і інформативний відгук - одразу зняли усі питання.

НЕмає за шо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Дякую за такий корисний і інформативний відгук - одразу зняли усі питання.

НЕмає за шо.

Так отож.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:03

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Так отож.

Має зберігатись інтрига.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:Смартфон - Телеграм - Чат бот Універсал -Банку... Так зрозуміло?


немного поправлю:

Коли нема кошт1в на смартфон, берем обычный ПК, даже с ХР ставим туди ТЕЛЕГРАМ и открываем через комп. Да. есть еще люди без смартфонов, есть. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:37

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:даже с ХР

На ХР має бути 3 сервіспак.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:39

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:На ХР має бути 3 сервіспак.


Качав установку с ЧИПа , там самая последняя 2014, лучших нет и не будет.
Ниччьо не должно останавливать истинного депочеловека.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:50

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:На ХР має бути 3 сервіспак.


Качав установку с ЧИПа , там самая последняя 2014, лучших нет и не будет.
Ниччьо не должно останавливать истинного депочеловека.

Даже сисадмины не в силах помешать установки Телеги на рабочий комп))
isen
 
Повідомлень: 514
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 633634635636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ramaz, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3539, 3540, 3541
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35400 4380381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 18:27
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 35, 36, 37
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
369 43776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 19:31
chipmunk
MTB BANK 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
570 186472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 18:13
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.