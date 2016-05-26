а на віндоуз 95 який паксервіса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:29
а на віндоуз 95 який паксервіса
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10
Я бы все таки на месяц не затягивал.
В отделении, у меня, открытие заняло минут 10-15. Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год.
Востаннє редагувалось gun в Чет 07 лис, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:16
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