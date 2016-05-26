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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:даже с ХР

На ХР має бути 3 сервіспак.


а на віндоуз 95 який паксервіса :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10

  jay2004 написав: Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу :shock:).

Я бы все таки на месяц не затягивал.
Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції

В отделении, у меня, открытие заняло минут 10-15. Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год. :)
Востаннє редагувалось gun в Чет 07 лис, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:16

  gun написав:
  jay2004 написав: Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу :shock:).

Я бы все таки на месяц не затягивал.
Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції


Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:00

  jay2004 написав:Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.


Думаете через 30 дней даст по этому номеру еще раз выбрать надбавку к процентам?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:26

  Aps написав:
  jay2004 написав:Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.


Думаете через 30 дней даст по этому номеру еще раз выбрать надбавку к процентам?


В точку (тёплая линия подтвердила) :wink: .
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:09

Re: Універсал (Universal Bank)

  gun написав:Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год. :)

Тоже только что 1 % накрутил.
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