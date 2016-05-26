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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10
jay2004 написав:
Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу
).
Я бы все таки на месяц не затягивал.
Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції
В отделении, у меня, открытие заняло минут 10-15. Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год.
Востаннє редагувалось gun
в Чет 07 лис, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:16
gun написав: jay2004 написав:
Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу
).
Я бы все таки на месяц не затягивал.
Протягом 30днів, але не пізніше строку закінчення Акції
Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:00
jay2004 написав:
Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.
Думаете через 30 дней даст по этому номеру еще раз выбрать надбавку к процентам?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:26
Aps написав: jay2004 написав:
Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.
Думаете через 30 дней даст по этому номеру еще раз выбрать надбавку к процентам?
В точку (тёплая линия подтвердила)
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:09
gun написав:
Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год.
Тоже только что 1 % накрутил.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:34
gun написав:
открытие заняло минут 10-15
Я, когда "вливался", понимал, что выйти можно не именно в дату окончания срочного депо, а в течение 200-х дней, через ощадник. Чего-то в тарифах на платину-депо, в редакции 03.10.19, уже ни о каком сроке речи нет. Так где выход-то сейчас? На тёплой, дело в том что, сказали день-в-день теперь
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