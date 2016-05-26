а на віндоуз 95 який паксервіса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:29
а на віндоуз 95 який паксервіса
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10
Я бы все таки на месяц не затягивал.
В отделении, у меня, открытие заняло минут 10-15. Открыло 1% и там все удивились - у других открывало меньше. Пускай будет столбик 19,5% на год.
Востаннє редагувалось gun в Чет 07 лис, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:16
Срок дії бонуса - цілий календарний місяць... Але не хочеться 0,25%, а хочеться всі 5%.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:00
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:26
В точку (тёплая линия подтвердила) .
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:09
Re: Універсал (Universal Bank)
Тоже только что 1 % накрутил.
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:34
Выход где?
Я, когда "вливался", понимал, что выйти можно не именно в дату окончания срочного депо, а в течение 200-х дней, через ощадник. Чего-то в тарифах на платину-депо, в редакции 03.10.19, уже ни о каком сроке речи нет. Так где выход-то сейчас? На тёплой, дело в том что, сказали день-в-день теперь
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:51
Re: Універсал (Universal Bank)
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Додано: Пон 11 лис, 2019 09:17
Есть текущий счет в долларах.
Как снять деньги с этого счета без комиса 1% ?
Открыть депо на 1 месяц, через месяц они упадут обратно на счёт, но это будут уже "депозитные" деньги, их можно будет снять с текущего счета без комиса ?
Всё верно ? Сработает такая схема ?
Быстрее, чем за месяц - никак ?
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:27
Горох уже и УНИВЕРСАЛ проИТешил.
Захожу в ИнетБанкинг - там уже В ""МОИ ПОДИИ"" высвечивают будущие даты закрытия депозитов.
Трогательная напоминалочка - "Ваши деньги должны работать" (ВДДР)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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