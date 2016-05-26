mustbe написав:Есть текущий счет в долларах.
Как снять деньги с этого счета без комиса 1% ?
Открыть депо на 1 месяц, через месяц они упадут обратно на счёт, но это будут уже "депозитные" деньги, их можно будет снять с текущего счета без комиса ?
Всё верно ? Сработает такая схема ?
Быстрее, чем за месяц - никак ?
Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно.
Откройте ощадник, он есть не просит и %% довольно сносный дает.
Если через карту снятие, то только через депозит (или всё, что в п.11.1).