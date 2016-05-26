mustbe написав:Есть текущий счет в долларах. Как снять деньги с этого счета без комиса 1% ? Открыть депо на 1 месяц, через месяц они упадут обратно на счёт, но это будут уже "депозитные" деньги, их можно будет снять с текущего счета без комиса ? Всё верно ? Сработает такая схема ? Быстрее, чем за месяц - никак ?
Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно. Откройте ощадник, он есть не просит и %% довольно сносный дает. Если через карту снятие, то только через депозит (или всё, что в п.11.1).
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Son of Sun написав:Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно
Спасибо. А с текущего на сбер - перевод без комиса ?
Между ними все бегает бесплатно и довольно быстро (минут 5 надо ждать).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!