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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:47

  mustbe написав:Есть текущий счет в долларах.
Как снять деньги с этого счета без комиса 1% ?
Открыть депо на 1 месяц, через месяц они упадут обратно на счёт, но это будут уже "депозитные" деньги, их можно будет снять с текущего счета без комиса ?
Всё верно ? Сработает такая схема ?
Быстрее, чем за месяц - никак ?


Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно.
Откройте ощадник, он есть не просит и %% довольно сносный дает.
Если через карту снятие, то только через депозит (или всё, что в п.11.1).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:55

  Son of Sun написав:Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно

Спасибо.
А с текущего на сбер - перевод без комиса ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:50

  mustbe написав:
  Son of Sun написав:Можно на ощадный, потом через 14 дней снимать в кассе бесплатно

Спасибо.
А с текущего на сбер - перевод без комиса ?

Между ними все бегает бесплатно и довольно быстро (минут 5 надо ждать).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 528
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:39

Цікаво, а якщо зіграти у лото-забаву зараз, то за місяць можна ще раз випробувати удачу?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53

  klug написав:Цікаво, а якщо зіграти у лото-забаву зараз, то за місяць можна ще раз випробувати удачу?

Тут https://www.universalbank.com.ua/storag ... eya-v3.pdf
немає відповіді?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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