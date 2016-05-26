легко обойти.
Мин сумма для участия на Минфине - 20к.
Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45
Re: Універсал (Universal Bank)
легко обойти.
Мин сумма для участия на Минфине - 20к.
Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Для чого 19999? На 10000 відкриваєте а 9999 пропиваєте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:50
Re: Універсал (Universal Bank)
не знайшов додатку під Універсал ... він є для смартів, чи тільки вебка ?
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