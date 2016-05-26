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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45

Re: Універсал (Universal Bank)

  V2 написав:Ще цікавий момент:
4.5. Винагорода за Акцією не надається, якщо учасник здійснив реєстрацію на сайтах minfin.com.ua , finance.ua і отримує винагороду за своїм вкладом згідно умов цих сайтів.


легко обойти.

Мин сумма для участия на Минфине - 20к.
Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:48

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.

Для чого 19999? На 10000 відкриваєте а 9999 пропиваєте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:50

Re: Універсал (Universal Bank)

не знайшов додатку під Універсал ... він є для смартів, чи тільки вебка ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 06:36

  stas_rst написав:не знайшов додатку під Універсал ... він є для смартів, чи тільки вебка ?


"чи тільки вебка"
PS Унік більш-менш пристойний веб варіант пиляв дуже довго.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:29

Son of Sun Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:39

Re: Універсал (Universal Bank)

Підкажіть, як правильно "зайти" в банк ?
Карток і рахунку чисто універсалу нема, є тільки монокарта.
От думаю, чи відкрити доларовий депо для стартового входу в банк ? чи так не пройде.
Монокарта, але вона виключно під монодепо ніби ... а реєстрація по ній в універсалі для відкриття депо акційного не проходить у мене.
Щось підкажете ? Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:52

  stas_rst написав:Підкажіть, як правильно "зайти" в банк ?
Карток і рахунку чисто універсалу нема, є тільки монокарта.
Монокарта, але вона виключно під монодепо ніби ... а реєстрація по ній в універсалі для відкриття депо акційного не проходить у мене.

Моня і універсал мають різні платформи, банк один.
Відкрийте рахунок в Універсалі (саме його продукти), дадуть дані для реєстрації у веб-банкінгу
Раджу відкрити ощадний до поточного. Там досить непогані %% без фіксування строку.
PS Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно, а валюта чомусь взагалі не ходить.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 14 лис, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:56

Re: Універсал (Universal Bank)

  Son of Sun написав:Відкрийте рахунок в Універсалі (саме його продукти)

що саме порекомендуєте для входу ... ? який продукт, щоб у перспективі зайти з нього на акційне депо. Дякую. Піду в обід сьогодні
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00

  stas_rst написав:
  Son of Sun написав:Відкрийте рахунок в Універсалі (саме його продукти)

що саме порекомендуєте для входу ... ? який продукт, щоб у перспективі зайти з нього на акційне депо. Дякую. Піду в обід сьогодні

Не знаю, як там зараз відкривають і за скільки. Спробуйте ощадний, до нього має бути поточний, але не впевнений. Якщо є 150т., то з депозитом дають платинову візу.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:05

Re: Універсал (Universal Bank)

  stas_rst написав:Піду в обід сьогодні


Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід ;)
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