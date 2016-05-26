RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:07

  V2 написав:
  stas_rst написав:Піду в обід сьогодні


Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід ;)

відпишусь до вечора або зранку завтра
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 27.02.19
Подякував: 131 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 637638639640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Сибарит, Ferlakur, J, omb, sergey_sssr і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3548, 3549, 3550
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35491 4390156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 05:04
tarasum
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
376 44655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 17:54
Квесторе_поверніться
MTB BANK 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
571 186835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 14:36
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3928)
14.11.2019 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.