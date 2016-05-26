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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:07
V2 написав: stas_rst написав:
Піду в обід сьогодні
Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід
відпишусь до вечора або зранку завтра
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stas_rst
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