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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:07

  V2 написав:
  stas_rst написав:Піду в обід сьогодні


Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід ;)

відпишусь до вечора або зранку завтра

ПС. Був в одному з центральних відділень Києва. Черга до консультантів. Уточнив один момент - стартовий "захід" в банк. Інформація, надана на гілці jay2004 ті іншими повністю підтвердилась. Старт із звичайного місячного депо в 5 тисяч (13,5%), без плюшок. Під нього дадуть пластик. Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота. Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Коротко так
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:18

  Son of Sun написав:Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно

У Вас нормально підтягує моно-рахунок при переказі між власними рахунками у ІБ чи ви заповнюєте повноцінну платіжку як для міжбанку?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34

  stas_rst написав: Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.


Можна, але -0,5% (чат-бот).

Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.


Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:01

  jay2004 написав:
  stas_rst написав: Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.


Можна, але -0,5% (чат-бот).

Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.


Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...


тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:06

  stas_rst написав:
  jay2004 написав:
  stas_rst написав: Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.


Можна, але -0,5% (чат-бот).

Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.


Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...


тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?


Саме так.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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