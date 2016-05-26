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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:07
V2 написав: stas_rst написав:
Піду в обід сьогодні
Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід
відпишусь до вечора або зранку завтра
ПС. Був в одному з центральних відділень Києва. Черга до консультантів. Уточнив один момент - стартовий "захід" в банк. Інформація, надана на гілці jay2004
ті іншими повністю підтвердилась. Старт із звичайного місячного депо в 5 тисяч (13,5%), без плюшок. Під нього дадуть пластик. Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота. Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Коротко так
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:18
Son of Sun написав:
Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно
У Вас нормально підтягує моно-рахунок при переказі між власними рахунками у ІБ чи ви заповнюєте повноцінну платіжку як для міжбанку?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34
stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:01
jay2004 написав: stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:06
stas_rst написав: jay2004 написав: stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?
Саме так.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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