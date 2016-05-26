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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:07
V2 написав: stas_rst написав:
Піду в обід сьогодні
Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід
відпишусь до вечора або зранку завтра
ПС. Був в одному з центральних відділень Києва. Черга до консультантів. Уточнив один момент - стартовий "захід" в банк. Інформація, надана на гілці jay2004
ті іншими повністю підтвердилась. Старт із звичайного місячного депо в 5 тисяч (13,5%), без плюшок. Під нього дадуть пластик. Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота. Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Коротко так
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:18
Son of Sun написав:
Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно
У Вас нормально підтягує моно-рахунок при переказі між власними рахунками у ІБ чи ви заповнюєте повноцінну платіжку як для міжбанку?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34
stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:01
jay2004 написав: stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:06
stas_rst написав: jay2004 написав: stas_rst написав:
Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота.
Можна, але -0,5% (чат-бот).
Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Після першої дії (вище) - вже ЛОТЕРЕЯ не буде.
Один депо 10к - один раз на строк дії всієї акції...
тобто якщо стартанути, як Ви казали, з 5К місячного (без лотереї і чат-бота), а потім зробити 10К з-під вебки в якості уже діючого клієнта, то буде і лотерея і чат-бот ?
Саме так.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:55
klug написав: Son of Sun написав:
Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно
У Вас нормально підтягує моно-рахунок при переказі між власними рахунками у ІБ чи ви заповнюєте повноцінну платіжку як для міжбанку?
Все простіше: p2p.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20
Son of Sun написав: klug написав: Son of Sun написав:
Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно
У Вас нормально підтягує моно-рахунок при переказі між власними рахунками у ІБ чи ви заповнюєте повноцінну платіжку як для міжбанку?
Все простіше: p2p.
Тю. Думаю, що Моня зовсім не зрадіє, якщо так перекинути фонд, а ще більше не зрадіє, якщо він потім одразу десь далі помандрує. Мені колись менеджер у відділенні стверджувала, що через ІБ Універсала можна на Моню перекинути без комісії, як між власними рахунками. Але те, що малював ІБ при спробі виконати таку операцію, мені не дуже сподобалось, тому я так тест і не завершив. От думав, що Вам вдалося...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:15
klug написав:
Мені колись менеджер у відділенні стверджувала, що через ІБ Універсала можна на Моню перекинути без комісії, як між власними рахунками. Але те, що малював ІБ при спробі виконати таку операцію, мені не дуже сподобалось, тому я так тест і не завершив. От думав, що Вам вдалося...
Мені те ж менеджер писала і зі сторони Моні.
Що за тест був? Які малюнки не сподобались в ньому?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:44
stas_rst написав: V2 написав: stas_rst написав:
Піду в обід сьогодні
Було б цікаво почитати розповідь про Ваш сьогоднішній похід
відпишусь до вечора або зранку завтра
ПС. Був в одному з центральних відділень Києва. Черга до консультантів. Уточнив один момент - стартовий "захід" в банк. Інформація, надана на гілці jay2004
ті іншими повністю підтвердилась. Старт із звичайного місячного депо в 5 тисяч (13,5%), без плюшок. Під нього дадуть пластик. Ще можна заходити з 10К, тоді буде лотерея, але без чат-бота. Уже після цього - нове депо із чат-ботом і лотереєю.
Коротко так
Идите в другое отделение. Я пришел, мне открыли лаки карт, я на неё забросил 1 тыс грн. и открыл в чат боте депозит.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:49
demichh написав:
Я пришел, мне открыли лаки карт, я на неё забросил 1 тыс грн. и открыл в чат боте депозит.
так на Лакі - це КДВ, зарплатно-пенсійно-соціальний проект і нецільовий вхід з % !!! ...
окрім цього, Щомісячне обслуговування поточного рахунку в національній валюті 9,99 Гривень (крім ЗП, якщо коміс сплачує організація)
Чи не зовсім так ???
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