RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:22

stas_rst

лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
demichh
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 09.12.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:59

  demichh написав:лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.

А де ці лояльні тарифи лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30191
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 638639640641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3552, 3553, 3554
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35530 4396077
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 14:51
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
376 44821
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 17:54
Квесторе_поверніться
MTB BANK 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
571 186907
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 14:36
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78696)
17.11.2019 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.