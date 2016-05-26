лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:22
stas_rst
лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:59
А де ці лояльні тарифи лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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