лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:22
stas_rst
лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:59
А де ці лояльні тарифи лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:33
Дякую. А чого тільки тисячу ? ... без приколу, логіка Ваша цікава. Адже лотерея тільки раз по одному аккаунту ***
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:11
Re: Універсал (Universal Bank)
На теплій лінія казали що від 10000...через 30 днів після виплати бонусу попереднього можна ще раз взяти участь в безпрограшній лотереї.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:21
Re: Універсал (Universal Bank)
це, якщо Ви не клієнт банку ... і тоді чат-бот не бере участі, тільки лотерея і готівка при відкритті депо вноситься на відкритий під депо рахунок, і аж тоді - пластик під депо, але наступний депо - тільки чат-бот
я так зрозумів для себе
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:23
Дезінформація.
Згідно
Кожному учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграші лише одного прихованого призу. Під
прихованим призом розуміється винагорода у вигляді додаткового бонусу до процентної ставки по вкладу
(депозиту) або грошова винагорода.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:36
А якщо 2 раз будете стукати в ці двері...шо кажЕ?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|