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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:22

stas_rst

лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:59

  demichh написав:лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.

А де ці лояльні тарифи лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:33

  demichh написав:лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.

Дякую. А чого тільки тисячу ? ... без приколу, логіка Ваша цікава. Адже лотерея тільки раз по одному аккаунту ***
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:11

Re: Універсал (Universal Bank)

  stas_rst написав:Адже лотерея тільки раз по одному аккаунту ***

На теплій лінія казали що від 10000...через 30 днів після виплати бонусу попереднього можна ще раз взяти участь в безпрограшній лотереї.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:21

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:На теплій лінія казали що від 10000..

це, якщо Ви не клієнт банку ... і тоді чат-бот не бере участі, тільки лотерея і готівка при відкритті депо вноситься на відкритий під депо рахунок, і аж тоді - пластик під депо, але наступний депо - тільки чат-бот
я так зрозумів для себе :)
stas_rst
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Повідомлень: 507
З нами з: 27.02.19
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:23

  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:Адже лотерея тільки раз по одному аккаунту ***

На теплій лінія казали що від 10000...через 30 днів після виплати бонусу попереднього можна ще раз взяти участь в безпрограшній лотереї.


Дезінформація.

Згідно умов:
Кожному учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграші лише одного прихованого призу. Під
прихованим призом розуміється винагорода у вигляді додаткового бонусу до процентної ставки по вкладу
(депозиту) або грошова винагорода.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:36

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:Адже лотерея тільки раз по одному аккаунту ***

На теплій лінія казали що від 10000...через 30 днів після виплати бонусу попереднього можна ще раз взяти участь в безпрограшній лотереї.


Дезінформація.

Згідно умов:
Кожному учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграші лише одного прихованого призу. Під
прихованим призом розуміється винагорода у вигляді додаткового бонусу до процентної ставки по вкладу
(депозиту) або грошова винагорода.

А якщо 2 раз будете стукати в ці двері...шо кажЕ?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30208
З нами з: 22.11.13
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