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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:17

  stas_rst написав:
  demichh написав:лаки кард депозитный
Бесплатно оформляется, без абон платы.
Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами.
Смс нашару.
Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.

а можна посилання на тарифи ? не знайшов на сайті, окрім Лакі КДВ

https://www.universalbank.com.ua/terms-and-tariffs тут дивились?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:50

  Son of Sun написав: https://www.universalbank.com.ua/terms-and-tariffs тут дивились?

не знайшов по Лакі. Планую зараз піти у відділння.
конкретніше послідовність можна ? це депозит, а під нього лакі ? чи лакі, а з неї потім депо ?
Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20

  stas_rst написав:
  Son of Sun написав: https://www.universalbank.com.ua/terms-and-tariffs тут дивились?

не знайшов по Лакі. Планую зараз піти у відділння.
конкретніше послідовність можна ? це депозит, а під нього лакі ? чи лакі, а з неї потім депо ?
Дякую.

https://www.universalbank.com.ua/storag ... esktop.zip
Там є все по карткам, виберіть, що треба
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:20

Re: Універсал (Universal Bank)

  Son of Sun написав:Там є все по карткам, виберіть, що треба

уже зробив Лакі депозитний. Грошей не вносив, в лотерейку виграв аж 200 грн. (блін).
Далі просто відкриття депо після внесення певної суми на картку.
Дякую за підказку короткого шляху!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:16

Re: Універсал (Universal Bank)

  stas_rst написав:певної суми на картку.

Більше 10000...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:44

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

А якщо 2 раз будете стукати в ці двері...шо кажЕ?


Я і 3 раза постукаю :wink: ...



...eсли в банке уже засвечены ФИО, то тлф участвует лишь 1 один раз, можете с разных тлф бомбить, но ФИО привязана к одному, этот приз и ваш...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:47

  abc111 написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

А якщо 2 раз будете стукати в ці двері...шо кажЕ?


Я і 3 раза постукаю :wink: ...



...eсли в банке уже засвечены ФИО, то тлф участвует лишь 1 один раз, можете с разных тлф бомбить, но ФИО привязана к одному, этот приз и ваш...


Строк дії лотереї - 30 календарних днів. Строк акції - 100 днів... Просто логіка :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:27

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:Строк дії лотереї - 30 календарних днів. Строк акції - 100 днів... Просто логіка

30 днів - строк внесення необхідної суми на депо для дії бонусу з лотереї, щоб спрацював отриманий бонус :)
100 днів - тривалість акції. 100 не значить 33,3 х 3 :)
просто уважність :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:28

  jay2004 написав:Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу :shock:).

P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 :wink: ). Навіть дочірню Моню "перехитрили".
Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!


Пятниця 15,11,2019 - відкриття депо. Понеділок, 18,11,2019 - виплата бонусу 1000 грн. Респект!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:30

  stas_rst написав:
  jay2004 написав:Строк дії лотереї - 30 календарних днів. Строк акції - 100 днів... Просто логіка

30 днів - строк внесення необхідної суми на депо для дії бонусу з лотереї, щоб спрацював отриманий бонус :)
100 днів - тривалість акції. 100 не значить 33,3 х 3 :)
просто уважність :)


Коли скінчиться Лотерея - я відпишусь, що спрацювало: Логіка чи уважність :wink: ...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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