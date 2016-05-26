а у мене 200 грн. нефарт і зайду на 18.5%
ок, самому цікаво
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:37
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:42
якщо не клієнт - то 10 К для дії лотереї, якщо клієнт, то:
«Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту):
- Чат – бот - 1000 грн., 100 дол. США / Євро
- Відділення - 5000 грн., 1000 дол. США / Євро
- Поповнення депозиту через інтернет-банкінг - 1000 грн., 100 дол. США/Євро»
Я зробив Лакікард депозитний за порадами через нульовий внесок. Потім з нього уже через чат-бот зайду із сумою 1К+++
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:54
Шо клієнт шо не клієнт а для лотереї потрібно більше 10000. Ні?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:08
Re: Універсал (Universal Bank)
сьогодні на лотерею зайшов після оформлення депо-картки без внеску. тепер для отримання бонусу 200 грн. мушу протягом 30 днів дійсно внести від 10К грн. на депо.
А так для участі у акції для клієнта - 5К для відкриття депо у відділенні, для неклієнта - 10К або варіанти з малим депозитом стартовим для ідентифікації фін.номеру в базі.
Я думав, Вас цікавить момент входу в банк і відкриття самого депо, а не конкретно зарахування бонусу і сума під нього. Соррі
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