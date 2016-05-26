якщо не клієнт - то 10 К для дії лотереї, якщо клієнт, то: «Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту): - Чат – бот - 1000 грн., 100 дол. США / Євро - Відділення - 5000 грн., 1000 дол. США / Євро - Поповнення депозиту через інтернет-банкінг - 1000 грн., 100 дол. США/Євро» Я зробив Лакікард депозитний за порадами через нульовий внесок. Потім з нього уже через чат-бот зайду із сумою 1К+++
якщо не клієнт - то 10 К для дії лотереї, якщо клієнт, то: «Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту): - Чат – бот - 1000 грн., 100 дол. США / Євро - Відділення - 5000 грн., 1000 дол. США / Євро - Поповнення депозиту через інтернет-банкінг - 1000 грн., 100 дол. США/Євро» Я зробив Лакікард депозитний за порадами через нульовий внесок. Потім з нього уже через чат-бот зайду із сумою 1К+++
Шо клієнт шо не клієнт а для лотереї потрібно більше 10000. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Шо клієнт шо не клієнт а для лотереї потрібно більше 10000. Ні?
сьогодні на лотерею зайшов після оформлення депо-картки без внеску. тепер для отримання бонусу 200 грн. мушу протягом 30 днів дійсно внести від 10К грн. на депо. А так для участі у акції для клієнта - 5К для відкриття депо у відділенні, для неклієнта - 10К або варіанти з малим депозитом стартовим для ідентифікації фін.номеру в базі. Я думав, Вас цікавить момент входу в банк і відкриття самого депо, а не конкретно зарахування бонусу і сума під нього. Соррі
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.