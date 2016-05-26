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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:37

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:Пятниця 15,11,2019 - відкриття депо. Понеділок, 18,11,2019 - виплата бонусу 1000 грн. Респект!

а у мене 200 грн. нефарт і зайду на 18.5%
  jay2004 написав:Коли скінчиться Лотерея - я відпишусь, що спрацювало: Логіка чи уважність ...

ок, самому цікаво :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:певної суми на картку.

Більше 10000...мабуть.

якщо не клієнт - то 10 К для дії лотереї, якщо клієнт, то:
«Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту):
- Чат – бот - 1000 грн., 100 дол. США / Євро
- Відділення - 5000 грн., 1000 дол. США / Євро
- Поповнення депозиту через інтернет-банкінг - 1000 грн., 100 дол. США/Євро»
Я зробив Лакікард депозитний за порадами через нульовий внесок. Потім з нього уже через чат-бот зайду із сумою 1К+++
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:54

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:певної суми на картку.

Більше 10000...мабуть.

якщо не клієнт - то 10 К для дії лотереї, якщо клієнт, то:
«Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту):
- Чат – бот - 1000 грн., 100 дол. США / Євро
- Відділення - 5000 грн., 1000 дол. США / Євро
- Поповнення депозиту через інтернет-банкінг - 1000 грн., 100 дол. США/Євро»
Я зробив Лакікард депозитний за порадами через нульовий внесок. Потім з нього уже через чат-бот зайду із сумою 1К+++

Шо клієнт шо не клієнт а для лотереї потрібно більше 10000. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:08

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Шо клієнт шо не клієнт а для лотереї потрібно більше 10000. Ні?

сьогодні на лотерею зайшов після оформлення депо-картки без внеску. тепер для отримання бонусу 200 грн. мушу протягом 30 днів дійсно внести від 10К грн. на депо.
А так для участі у акції для клієнта - 5К для відкриття депо у відділенні, для неклієнта - 10К або варіанти з малим депозитом стартовим для ідентифікації фін.номеру в базі.
Я думав, Вас цікавить момент входу в банк і відкриття самого депо, а не конкретно зарахування бонусу і сума під нього. Соррі
stas_rst
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:38

  klug написав:+0,75% хто більше?

А якщо 2 раз залотереїтись...шо каже?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:48

  klug написав:+0,75% хто більше?

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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:51

  lubopytnaya написав:
  klug написав:+0,75% хто більше?

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  Igneus написав:
  lubopytnaya написав:
  klug написав:+0,75% хто більше?

+1%

+3%


Майже джек-пот!
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200 грн. :) бінго :) чогось ржу ...
хоча це 2% від 10К одноразово :) від 20К - 1%
тут суть - у кого яке тіло депо :)
stas_rst
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