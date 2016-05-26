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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:27
Квесторе_поверніться написав:
А якщо 2 раз залотереїтись...шо каже?
Каже: "Приходьте завтра"
і так щодня
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Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
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