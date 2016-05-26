Каже: "Приходьте завтра" і так щодня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:27
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Вів 19 лис, 2019 02:22
Да уж... Не прет в лотерею
В общем, мой результат, увы - 0,25. Вроде как лучше, чем ничего, но когда знаешь, что всего лишь минимальный гарантированный результат, то как-то не особо радует
Додано: Вів 19 лис, 2019 02:38
Вытаскиваешь 0,25% - и тут соболезновать самый раз нужно, а они - "ВІТАЄМО!"
Додано: Вів 19 лис, 2019 06:54
Не везе в картах повезе в коханні.
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