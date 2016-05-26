Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10

Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.

Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).

И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн.

Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть?

А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал.

В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?