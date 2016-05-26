Каже: "Приходьте завтра" і так щодня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:27
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Вів 19 лис, 2019 02:22
Да уж... Не прет в лотерею
В общем, мой результат, увы - 0,25. Вроде как лучше, чем ничего, но когда знаешь, что всего лишь минимальный гарантированный результат, то как-то не особо радует
Додано: Вів 19 лис, 2019 02:38
Вытаскиваешь 0,25% - и тут соболезновать самый раз нужно, а они - "ВІТАЄМО!"
Додано: Вів 19 лис, 2019 06:54
Не везе в картах повезе в коханні.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:08
Главное, чтоб при этом банк не полюбил в особо извращенной форме
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:15
Re: Універсал (Universal Bank)
Сыграл с ними в лотерейку - выиграл +1000 грн. Это максимум, что они дают или надо играть дальше?:)
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:24
В натуральной форме максимум. Но пишут, что есть +3% и +5%. Тут уже от суммы вклада зависит. Если положить не минимальные 10 тыс, а, скажем, 100 тыс, то легким движением руки бонус превращается в 3 и 5 тыс. соответственно (ну, минус налоги, правда).
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10
Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.
Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).
И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть?
А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал.
В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?
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