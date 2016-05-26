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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:27

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:А якщо 2 раз залотереїтись...шо каже?

Каже: "Приходьте завтра" :) і так щодня :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 02:22

Да уж... Не прет в лотерею :(
В общем, мой результат, увы - 0,25. Вроде как лучше, чем ничего, но когда знаешь, что всего лишь минимальный гарантированный результат, то как-то не особо радует :|
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 02:38

Вытаскиваешь 0,25% - и тут соболезновать самый раз нужно, а они - "ВІТАЄМО!" :x
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 06:54

  candidat написав:Да уж... Не прет в лотерею :(
В общем, мой результат, увы - 0,25. Вроде как лучше, чем ничего, но когда знаешь, что всего лишь минимальный гарантированный результат, то как-то не особо радует :|

Не везе в картах повезе в коханні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:08

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Да уж... Не прет в лотерею :(
В общем, мой результат, увы - 0,25. Вроде как лучше, чем ничего, но когда знаешь, что всего лишь минимальный гарантированный результат, то как-то не особо радует :|

Не везе в картах повезе в коханні.

Главное, чтоб при этом банк не полюбил в особо извращенной форме :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:15

Re: Універсал (Universal Bank)

Сыграл с ними в лотерейку - выиграл +1000 грн. Это максимум, что они дают или надо играть дальше?:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:24

  бульбик написав:Сыграл с ними в лотерейку - выиграл +1000 грн. Это максимум, что они дают или надо играть дальше?:)

В натуральной форме максимум. Но пишут, что есть +3% и +5%. Тут уже от суммы вклада зависит. Если положить не минимальные 10 тыс, а, скажем, 100 тыс, то легким движением руки бонус превращается в 3 и 5 тыс. соответственно (ну, минус налоги, правда).
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10

Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.
Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).
И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть?
А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал.
В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:24

1 Ак - 1 финансовий телефон - 1 лотерея. Точка.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:57

  candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.
Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).
И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть?
А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал.
В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?


...1 финансовый номер, если УЖЕ был, есть клиент. 1 участие в лотереи, 1 бонус. Точка. + через телеграм к уже полученному
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