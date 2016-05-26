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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:46

  candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.
Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).
И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть?
А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал.
В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?

На вирішення питання є місяць - змінити номер фінансовий.
В кого є 6 вільних номерів мають 6 спроб взяти участь в лотереї і скористатися найуспішнішою спробою :)
Це текст не сприймайте серйозно- це жарт.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:36

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если у чела есть карта Мони(и финансовый номер тел.не совпадает с Универсаловским)
есть смысл попробовать-в прошлом году с выбором подарков прокатило :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:22

  candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос.
Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1).
И вот решил он поучаствовать в лотерее, выпало 0,25%.
телефон 2 и выпадает ему, скажем, +1000 грн.

"Акція проводиться у період з 0:00 год 06.11.2019 по 23:59 год 17.01.2020"
При получении бонуса "Учасник протягом 30 днів розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу"

Как вариант, можно не открыть депозит под 0,25% в течение 30 дней и тогда первый Ваш бонус упраздниться.
Или Вы второй Ваш бонус получили в тот же день?
В любом случае, до 17 января можно будет попробовать еще сыграть.
Не факт, что получиться, но попытка не пытка.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:26

Суды отменили претензии фискалов к банку Тигипко на 120 млн грн

Автор: Максим Беркаль

Налоговики подавали апелляцию, но ее не удовлетворил


Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) и оставил без изменений решение Окружного админсуда от 25 марта 2019-го. Последний частично удовлетворил иск «Универсал Банка» (из группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко) и частично отменил налоговые уведомления-решения фискалов на общую сумму 120,25 млн грн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебные документы.

АМКУ разрешил Тигипко купить столичную «Арену-Сити»

В прошлом году по результатам плановой документальной проверки «Универсал Банка» налоговики составили акт, в котором указали несколько правонарушений. Они, по оценкам фискалов, привели в том числе к понижению налога на доходы физлиц в общем размере 110,99 млн грн (плюс занижение военного сбора на 9,25 млн грн). Банк Тигипко подал на налоговиков в суд, который частично удовлетворил иск. Фискалы же подали апелляцию.

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас.

Напомним, что в феврале 2019-го Нацбанк оштрафовал «Универсал Банк» на 14 млн грн за рисковую деятельность. По мнению регулятора, банк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... rn-3888442
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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