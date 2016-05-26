candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос. Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1). И вот решил он поучаствовать в лотерее Универсала. Открыл сайт, ввел телефон 1, вытянул карту, а там выпало 0,25%. Мало. Думает, мол, у меня же есть телефон 2, попробую и на него сыграть. Тянет, и выпадает ему, скажем, +1000 грн. Приходит он в банк, так, мол, и так, вытащил 1000 грн, хочу открыть депозит. Сотрудник банка проверяет информацию, а там написано, что финансовый номер клиента - телефон 1, а 1000 грн. выпала на телефон 2. Что будет? Его пошлют лесом? Или депозит смогут открыть? А как насчет этой ситуации в Телеграме? С другим номером телефона как-то можно депозит с бонусом открыть? Я, честно говоря, пока вообще не имею представления, как в Телеграме депозит открывать, ни разу не пробовал. В общем, есть смысл заморачиваться со своим вторым номером телефона, или все равно ничего не даст и ничего не получится?
На вирішення питання є місяць - змінити номер фінансовий. В кого є 6 вільних номерів мають 6 спроб взяти участь в лотереї і скористатися найуспішнішою спробою Це текст не сприймайте серйозно- це жарт.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос. Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1). И вот решил он поучаствовать в лотерее, выпало 0,25%. телефон 2 и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
"Акція проводиться у період з 0:00 год 06.11.2019 по 23:59 год 17.01.2020" При получении бонуса "Учасник протягом 30 днів розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу"
Как вариант, можно не открыть депозит под 0,25% в течение 30 дней и тогда первый Ваш бонус упраздниться. Или Вы второй Ваш бонус получили в тот же день? В любом случае, до 17 января можно будет попробовать еще сыграть. Не факт, что получиться, но попытка не пытка.
Суды отменили претензии фискалов к банку Тигипко на 120 млн грн
Автор: Максим Беркаль
Налоговики подавали апелляцию, но ее не удовлетворил
Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) и оставил без изменений решение Окружного админсуда от 25 марта 2019-го. Последний частично удовлетворил иск «Универсал Банка» (из группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко) и частично отменил налоговые уведомления-решения фискалов на общую сумму 120,25 млн грн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебные документы.
В прошлом году по результатам плановой документальной проверки «Универсал Банка» налоговики составили акт, в котором указали несколько правонарушений. Они, по оценкам фискалов, привели в том числе к понижению налога на доходы физлиц в общем размере 110,99 млн грн (плюс занижение военного сбора на 9,25 млн грн). Банк Тигипко подал на налоговиков в суд, который частично удовлетворил иск. Фискалы же подали апелляцию.
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Напомним, что в феврале 2019-го Нацбанк оштрафовал «Универсал Банк» на 14 млн грн за рисковую деятельность. По мнению регулятора, банк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.
candidat написав:Меня тут на досуге заинтересовал еще один вопрос. Допустим есть некий клиент банка, у которого в банке есть некий продукт и зарегистрирован номер телефона (телефон 1). И вот решил он поучаствовать в лотерее, выпало 0,25%. телефон 2 и выпадает ему, скажем, +1000 грн.
"Акція проводиться у період з 0:00 год 06.11.2019 по 23:59 год 17.01.2020" При получении бонуса "Учасник протягом 30 днів розміщує грошові кошти на умовах строкового вкладу"
Как вариант, можно не открыть депозит под 0,25% в течение 30 дней и тогда первый Ваш бонус упраздниться. Или Вы второй Ваш бонус получили в тот же день? В любом случае, до 17 января можно будет попробовать еще сыграть. Не факт, что получиться, но попытка не пытка.
Да, читал о такой теоретической возможности (через 30 дней тянуть карту опять), которая пока не подтверждена на практике. Но даже если окажется, что можно, теория вероятности такая невероятная вещь, что по телефону 1 можно три раза вытащить 0,25%, при этом по телефону 2 может случайно повезти вытащить 5%
V2 написав:Ще цікавий момент: 4.5. Винагорода за Акцією не надається, якщо учасник здійснив реєстрацію на сайтах minfin.com.ua , finance.ua і отримує винагороду за своїм вкладом згідно умов цих сайтів.
легко обойти.
Мин сумма для участия на Минфине - 20к. Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу. И тд и тп.
Простите, я что-то малость теряюсь в догадках, зачем обходить? Зачем регистрироваться на минфине, чтоб потом не выполнить условия? Что это дает? Бонус за промо-код дадут, что ли? Или что-то другое?
Коли нема кошт1в на смартфон, берем обычный ПК, даже с ХР ставим туди ТЕЛЕГРАМ и открываем через комп. Да. есть еще люди без смартфонов, есть.
Прям с меня картина написана. Именно нет смартфона и именно на ХР поставил Телеграм. Так у меня возник тот же вопрос, который тут уже возникал: как в этом Телеграм депозит открывать? Этот бот мне только всякие справки дает. Точно можно в десктопной версии Телеграм на ХР открыть депозит? Если да, то как? Нуждаюсь в инструкциях