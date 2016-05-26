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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41

  kianushkolosov написав:Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?


Бот правильно показывает через 3 минуты, после перевода.

Боюсь, Ваша проблема в отсутствии регистрации в ИБ. Там же подвязывается финансовый телефон. Чат-бот привязывается к финансовому телефону.

Нужна регистация в ИБ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:44

  candidat написав:

Прям с меня картина написана. Именно нет смартфона и именно на ХР поставил Телеграм.
Так у меня возник тот же вопрос, который тут уже возникал: как в этом Телеграм депозит открывать? Этот бот мне только всякие справки дает. Точно можно в десктопной версии Телеграм на ХР открыть депозит? Если да, то как? Нуждаюсь в инструкциях :)


Для чего изобретать велосипед, если уже самый дешёвый смартфон стоит 800 грн?

Фондами ворочаете, а методы работы совковые... :wink:
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jay2004
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 643644645646
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