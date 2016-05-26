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Універсал (Universal Bank)
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41
kianushkolosov написав:
Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?
Бот правильно показывает через 3 минуты, после перевода.
Боюсь, Ваша проблема в отсутствии регистрации в ИБ. Там же подвязывается финансовый телефон. Чат-бот привязывается к финансовому телефону.
Нужна регистация в ИБ.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:44
candidat написав:
Прям с меня картина написана. Именно нет смартфона и именно на ХР поставил Телеграм.
Так у меня возник тот же вопрос, который тут уже возникал: как в этом Телеграм депозит открывать? Этот бот мне только всякие справки дает. Точно можно в десктопной версии Телеграм на ХР открыть депозит? Если да, то как? Нуждаюсь в инструкциях
Для чего изобретать велосипед, если уже самый дешёвый смартфон стоит 800 грн?
Фондами ворочаете, а методы работы совковые...
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jay2004
-
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- Повідомлень: 1866
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 167 раз.
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